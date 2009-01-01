Связали, избивали. На Одесчине неизвестные в масках напали на дом фермера, унесли деньги и ценности

Преступление совершено в селе Плоское, злоумышленники скрылись.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в регионе, пишет УНИАН.
В ведомстве уточнили, что под угрозой смерти потерпевшие отдали наличные, вырученные накануне от продажи зерна, и ювелирные изделия, ущерб составил порядка миллиона гривен.
"С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле "Нива", принадлежащем фермеру. В ходе оперативно-следственных действий автомобиль обнаружен брошенным в районе трассы Одесса — Киев… Ведется поиск подозреваемых", — отметили в Нацполиции.
Ранее стало известно, что в Мариуполе Донецкой области злоумышленники похитили двух парней и привезли на территорию заброшенного завода, где избивали их и пытали, один пострадавший умер, задержаны два человека.