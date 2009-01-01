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Связали, избивали. На Одесчине неизвестные в масках напали на дом фермера, унесли деньги и ценности

Сегодня, 11:00

Преступление совершено в селе Плоское, злоумышленники скрылись.

воровство, деньги, вор, маска
Злоумышленник, иллюстрация
В селе Плоское Балтского района Одесской области пятеро неизвестных в масках ворвались в дом фермера, связали мужчину и членов его семьи, начали избивать, требуя отдать деньги, а также ценности.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в регионе, пишет УНИАН.

В ведомстве уточнили, что под угрозой смерти потерпевшие отдали наличные, вырученные накануне от продажи зерна, и ювелирные изделия, ущерб составил порядка миллиона гривен.

"С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле "Нива", принадлежащем фермеру. В ходе оперативно-следственных действий автомобиль обнаружен брошенным в районе трассы Одесса — Киев… Ведется поиск подозреваемых", — отметили в Нацполиции.

Ранее стало известно, что в Мариуполе Донецкой области злоумышленники похитили двух парней и привезли на территорию заброшенного завода, где избивали их и пытали, один пострадавший умер, задержаны два человека.

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Одесчина, Плоское, фермер, нападение, полиция
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