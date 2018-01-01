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На Кировоградщине задержаны молодчики, замучившие до смерти мужчину — СМИ

Сегодня, 13:42

Злоумышленники ворвались в дом к одинокому человеку.

кулак, избиение, драка
На Кировоградщине задержали молодых людей, которые замучили до смерти мужчину, узнали журналисты Житомир-info
В Кировоградской области задержали четырех жителей Киева, которые жестоко пытали и замучили до смерти 54-летнего жителя села.

Злоумышленниками оказались безработные молодые люди, пишет ТСН.

"… ворвались в дом к одинокому мужчине, связали его и потребовали отдать деньги. Издевательств жертва не выдержала", — отметило издание.

По его данным, нападавшие скрылись ни с чем, их задержали за разбой и умышленное убийство — статьи 187 и 115 Уголовного кодекса соответственно. Всем задержанным грозит пожизненное заключение.

Ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность организованной преступной группировки, в состав которой входили четверо россиян, злоумышленники задержаны.

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Кировоградщина, замучили, мужчина, умер, пытали
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