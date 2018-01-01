Сын замминистра совершил вооруженное нападение на курьера

Хулиганы избили курьера и угрожали пистолетом.

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В Киеве сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, Михаил, вместе с подельниками совершили вооруженное нападение на курьера одного из интернет- магазинов, торгующих техникой.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "Обозреватель".

Для этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. 22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу, пер. Артиллерийский, 5-а.

Там они поджидали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу.

Однако тот сумел вырваться и убежать вместе с товаром. После этого пострадавший написал заявление в полицию.

В ходе опознания курьер узнал в Ковтунце того, кто угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления.

Напомним, сын нардепа от Радикальной партии Игоря Попова, Богдан, ограбил продуктовый магазин,