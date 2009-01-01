Трагедия 2 мая в Одессе. Опубликованы фото и видео столкновений у здания суда в Черноморске

Столкновения произошли после вынесения оправдательного приговора пророссийским фигурантам.

Столкновения у здания суда в Черноморске фото: Думская

В понедельник, 18 сентября, в Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области возле здания суда произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими против освобождения фигурантов дела 2 мая 2014 года

Столкновения произошли после вынесения оправдательного приговора фигурантам указанного дела, сообщает УНИАН.

Несколько десятков активистов собрались возле здания Ильичевского городского суда и заявили, что не допустят освобождения обвиняемых. Из решетчатых металлических конструкций они установили своеобразную баррикаду.

Затем между активистами и правоохранителями, которые оцепили здание произошло несколько столкновений. Протестующие пытались прорваться сквозь оцепление, кто-то бросил петарду. Полиция применила слезоточивый газ. Однако активисты, скандирующие периодически патриотические лозунги, предприняли еще несколько попыток прорвать оцепление и помешать вывозу фигурантов, но полиция этого не допустила. Многие надышались газом.

Оправданных обвиняемых, их родственников и адвокатов эвакуировали на автозаке.

В то же время двоим оправданным судом фигурантам дела 2 мая 2014 года — украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме.

Когда коллегия Ильичевского городского суда объявила оправдательный приговор всем обвиняемым, в зал заседаний вошли правоохранители и потребовали, чтобы все, кроме фигурантов, их адвокатов и работников суда, освободили помещение.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в зале судебного заседания прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам массовых беспорядков в осуществлении публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, направленных на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в пресс-службе подчеркнули, что прокуратура категорически не согласна с решением суда и готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор.

Кроме того, прокуратура заявила о категорическом несогласии с решением Ильичевского городского суда и готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор в отношении фигурантов "дела 2 мая".

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

"18 сентября 2017 года коллегией Ильичевского городского суда вынесен оправдательный приговор в отношении всех лиц, причастных к массовым беспорядкам 2 мая 2014 года, приведшим к гибели людей. Прокуратура категорически не соглашается с указанным решением суда, которое грубо нарушает нормы закона, и уже готовит апелляционную жалобу", — говорится в сообщении.

Прокуратура уже обратилась в суд об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, суд Черноморска признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. Вердикт оглашался около 4 часов. Коллегия под председательством судьи Филиппа Журавля сочла, что обвинение не предоставило убедительных доказательств вины обвиняемых.

Фото: "Думская".

Видео: Фейсбук С.Стерненко.