Трагедия на Черниговщине. Мужчина на иномарке насмерть сбил женщину с детьми

Виновник смертельной аварии, по предварительным данным, был трезв.

Мужчина на иномарке лишил жизни трех людей facebook.com/policechernigivshchini

В понедельник вечером, 20 ноября, в Козелецком районе Черниговской области иномарка насмерть сбила женщину с двумя детьми, водитель задержан, говорится на странице полиции региона в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в населенном пункте на трассе Киев — Чернигов, правоохранителям о нем стало известно около 19:00.

"В Козелецком районе Черниговской области… Volkswagen Caddy насмерть сбил женщину с двумя малолетними детьми", — отмечается в сообщении.

Правоохранители предварительно выяснили, что житель района, двигаясь со стороны столицы, на частично освещенном участке населенного пункта совершил наезд на местную жительницу с несовершеннолетними.

По предварительным данным, виновник ДТП был трезв. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 4 ноября в Черновцах пьяный злоумышленник за рулем микроавтобуса на пешеходном переходе сбил студентку, которая двигалась на зеленый сигнал светофора. Водитель даже не затормозил, девушку отбросило на несколько метров. Позже брошенный транспорт нашли в дворах недалеко от места аварии. Водителя за месяц до ДТП лишили прав за нетрезвую езду.