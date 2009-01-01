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Трагедия на Полтавщине: школьница упала с крыши девятиэтажки и погибла

Сегодня, 14:07

Инцидент случился в Горишних Плавнях, обстоятельства смерти девушки выясняют, отметили в полиции.

полиция,шеврон
Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН
В Горишних Плавнях (до переименования — Комсомольск) Полтавской области 15-летняя школьница упала с крыши девятиэтажного дома и погибла.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел по ул. Героев Днепра, обстоятельства смерти девушки выясняют.

"Тело несовершеннолетней обнаружили около 09:00 (18 сентября — Ред.) возле девятиэтажного дома. На крыше лежали личные вещи погибшей", — отметили в полиции.

Напомним, 22 августа в Покровске Донецкой области шестилетний мальчик выпал из окна, расположенного на четвертом этаже жилого дома, получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.

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