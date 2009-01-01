Трагедия на Волыни. Трактор наехал на 6-летнюю девочку, ребенок умер

Инцидент случился вчера утром в селе Пульмо, водитель задержан.
Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 8:20 по ул. Независимости.
"48-летний местный житель, управляя трактором МТЗ-80 допустил наезд на шестилетнего ребенка (погибшая — жительница Шацкого района — Ред.)", — отметили в Нацполиции.
Приехавшие правоохранители предварительно установили, что водитель наехал на девочку, когда та двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, 12 октября стало известно, что в селе Виноградовка Одесской области водитель на ВАЗ 2106 не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех местных жительниц.
Две пенсионерки от полученных травм скончались на месте происшествия, а еще одну потерпевшую доставили в больницу, но потом она там умерла. Позже на Одесчине суд арестовал виновника ДТП.
Фото: vl.npu.gov.ua