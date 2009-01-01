Трагедия на Волыни. Трактор наехал на 6-летнюю девочку, ребенок умер

Инцидент случился вчера утром в селе Пульмо, водитель задержан.

Место происшествия vl.npu.gov.ua

Во вторник утром, 17 октября, в селе Пульмо Шацкого района Волынской области местный житель, управляя трактором, наехал на шестилетнюю девочку, онана месте происшествия, водитель задержан.

Об этом говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 8:20 по ул. Независимости.

"48-летний местный житель, управляя трактором МТЗ-80 допустил наезд на шестилетнего ребенка (погибшая — жительница Шацкого района — Ред.)", — отметили в Нацполиции.

Приехавшие правоохранители предварительно установили, что водитель наехал на девочку, когда та двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу. Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Место происшествия vl.npu.gov.ua

Напомним, 12 октября стало известно, что в селе Виноградовка Одесской области водитель на ВАЗ 2106 не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на скамейке возле жилого дома трех местных жительниц.

Две пенсионерки от полученных травм скончались на месте происшествия, а еще одну потерпевшую доставили в больницу, но потом она там умерла. Позже на Одесчине суд арестовал виновника ДТП.

Фото: vl.npu.gov.ua