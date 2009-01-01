Трагедия в Херсоне. В пожаре погибли мать и двое детей, в городе объявлен траур

Пожар уничтожил 11 квартир. Люди выбегали на улицу в чем были, не успев забрать совсем никаких вещей.

В ночь на, 19 сентября, в Херсоне вспыхнул жуткий пожар, уничтоживший 11 квартир. Во время пожара погибла молодая 25-летняя женщина со своими тремя детьми,

Как сообщает пресс-служба ГСЧС региона, спасатели утром, когда пожар был локализован, обнаружили тела матери и двух ее детей.

Спасатели надеялись, что 5-летнего ребенка на момент пожара не было дома. У нее был другой отец и она могла находиться у кого-то из родственников. Однако в результате долгих поисков тело 5-летней дочери пожарные нашли на балконе в 12:40 в ходе разбора конструкций дома.

В этом пожаре получил ожоги муж погибшей женщины и травмы одна из жительниц многоквартирного дома и спасатель во время эвакуации людей со второго этажа.

Люди выбегали из квартир в чем были, не успев забрать совсем никаких вещей.

В городе объявлен двухдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия.

Напомним, 15 сентября произошел пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Видео: ТСН