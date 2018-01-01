Трагедия в оккупированном Енакиево: 5 морпехов "ДНР" изнасиловали и убили 14-летнюю девочку

Местная "полиция" установила группу боевиков, которые проводили время в компании подростка.

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В оккупированном Енакиево Донецкой области боевики "ДНР" насиловали до смерти 5 часов 14-летнюю девочку.

Об этом рассказала мать погибшей в соцсети.

"Наши военные так отметили 23 февраля, что… мою 14-летнюю дочь насиловали до смерти 5 часов! В полиции развели руками…", — сообщает женщина.

По ее словам, ее дочь изнасиловали наемники 9-го полка морской пехоты в/ч 08819 и называет имена извергов. Она также просит помочь попасть на прием к главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко… как будто он ей поможет...

Как сообщают местные СМИ, тело ребенка было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Гусельщиково. Экспертиза установила, что смерть девочки наступила от разрыва мягких тканей половых органов, кровопотери и асфиксии.

Местная "полиция" установила группу боевиков, которые проводили время в компании подростка.

Их допросили, но вскоре отпустили домой под подписку о не выезде. Руководство боевиков заявило, что доказательств их виновности нет.

В то же время мать погибшей девочки говорит, что ей поступают угрозы от боевиков и их "начальства".