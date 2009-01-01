Трагедия во Львове. Упавшая с крыши церкви глыба льда убила женщину

Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 сегодня приблизительно в 11:10.
Об этом сообщается на странице Varta1 в Facebook.
Трагедия произошла на ул. Краковской, 21 сегодня приблизительно в 11:10.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
По данным "Твоє місто", погибшая — женщина старшего возраста. Информацию о происшествии изданию подтвердила спикер ГУ Нацполиции во Львовской обл. Светлана Добровольская. Личность погибшей устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.
Фото: facebook.com/groups/govarta1.
Видео: Ігор Зінкевич.