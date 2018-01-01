Трагедия на свидании. СМИ узнали причину гибели девушки в киевском недострое

В столице высотку строили с нарушениями, а документы, скорее всего, переоформлены на подставных лиц, отметили юристы.

Правоохранители считают, что в Киеве в недостроенном доме девушка погибла из-за трагической случайности kiev.informator.ua

В Киеве во время свидания с возлюбленным девушка упала в шахту лифта и погибла в недостроенном высотном доме, возведение которого остановлено уже более десяти лет назад.

Трагедия произошла случайно — девушка в темноте банально оступилась, к такому выводу пришли правоохранители после допроса парня, пишет ТСН.

"Журналисты сами нашли контакты застройщика, однако по ним никто не ответил. Юристы поясняют, что ничего удивительного в этом нет, ведь высотку строили с нарушениями, а документы, скорее всего, переоформлены на подставных лиц", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Победы в недостроенном высотном доме 19-летняя девушка во время романтического свидания упала в шахту лифта с высоты 25-го этажа и погибла. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook