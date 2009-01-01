"Трамвай в офшор": феминистка устроила поджог возле магазина "Рошен"

В Виннице участница Femen провела очередную экстравантную акцию протеста

В Виннице участница Femen подожгла декоративный трамвай Femen Ukraine

Ночью 14 ноября полуобнаженная девушка из движения Femen подожгла декоративный трамвайчик в центре Винницы рядом с магазином "Рошен".

Фото инцидента активистки опубликовали на странице Femen Ukraine в социальной сети Facebook.

"В логове зверя – городе Винница, возле главного магазина "Рошен" произошло досадное возгорание декоративного трамвайного вагона. Ответственность за пироакцию взяла на себя секстримистская группировка FEMEN", – говорится в сообщении.

Поводом для акции послужила публикация так называемых "Райских документов", касающиеся президента Украины Петра Порошенко. На сожженную декорацию вагончика наклеили баннер с надписью "Tram to offshore".

"Пусть горящий трамвай подобно огненной колеснице навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев", – заявили в Femen.

Обгоревшие остатки декорации утром убрали сотрудники коммунальных служб города. В Винницкой полиции открыли уголовное производство по факту поджога по статье "хулиганство".