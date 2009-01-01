Требовал деньги за освобождение. На Ровенщине на взятке поймали лейтенанта внутренней службы

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1 / 3 На Ровенщине на взятке поймали начальника службы колонии (Пресс-центр СБУ)

Начальник отделения социально-психологической службы исправительного учреждения требовал от знакомых осужденного 500 долларов.

На Ровенщине на взятке поймали начальника службы колонии Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке начальника отделения социально-психологической службы одного из исправительных учреждений Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного 500 долларов США за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки вблизи районной больницы.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, начальнику отделения объявлено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее в Киеве на взятке поймали начальника медчасти СИЗО.

Фото: СБУ.