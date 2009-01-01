Требовал деньги за освобождение. На Ровенщине на взятке поймали лейтенанта внутренней службы

Начальник отделения социально-психологической службы исправительного учреждения требовал от знакомых осужденного 500 долларов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного 500 долларов США за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки вблизи районной больницы.
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, начальнику отделения объявлено о подозрении в совершении преступления.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, ранее в Киеве на взятке поймали начальника медчасти СИЗО.
Фото: СБУ.