Требовал деньги за решение земельного вопроса. На Закарпатье на взятке погорел мэр города

В группу взяточников входили городской голова одного из городов региона, депутаты и начальники отделов городского совета.

На Закарпатье на взятке погорел мэр города npu.gov.ua

Правоохранители в Закарпатской области разоблачили на взяточничестве группу чиновников, которые требовали и получили 4 тысячи долларов неправомерной выгодны.

Об этом идет речь в сообщении Департамента защиты экономики Нацполиции.

Сообщается, что в группу взяточников входили городской голова одного из городов региона, депутаты и начальники отделов городского совета.

"Чиновники требовали от предпринимателя 4 тыс. долларов за предоставление в аренду земельного участка и согласования разрешительной документации на размещение малых архитектурных форм. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества", — сказано в сообщении.

Правоохоранители проводят осмотр места происшествия, решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на взятке погорел крупный чиновник из Генпрокуратуры.

Фото: npu.gov.ua.