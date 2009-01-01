Требовал от бизнесмена 10 тысяч долларов. В Днепре на взятке попался следовать Нацполиции

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

В Днепре на взятке попался следовать Пресс-центр СБУ

В среду, 23 августа, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью полиции задержали на взятке старшего следователя областного управления Нацполиции.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал 10 тысяч долларов от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства.

Оперативники спецслужбы задержали старшего следователя в одном из спальных районов Днепра после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее во Львове на крупной взятке погорел капитан СБУ.

Фото: СБУ.

Видео: Служба безпеки України.