Требовал от бизнесмена 10 тысяч долларов. В Днепре на взятке попался следовать Нацполиции

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Об этом корреспонденту сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что старший лейтенант полиции требовал 10 тысяч долларов от частного предпринимателя, которого искусственно обвинил в нарушениях налогового законодательства.
Оперативники спецслужбы задержали старшего следователя в одном из спальных районов Днепра после получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, ранее во Львове на крупной взятке погорел капитан СБУ.
Фото: СБУ.
Видео: Служба безпеки України.