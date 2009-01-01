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Тройное ДТП в Сумах: есть пострадавшие, опубликованы фото

Сегодня, 09:14
Сумы, ДТП < >
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1 / 4 (sumypost.com/sumynews)

Виновником аварии является водитель междугороднего автобуса, который говорил по телефону и ругался с пассажирами.

Сумы, ДТП
sumypost.com/sumynews
В Сумах на перекрестке не разминулись "Газель" и две пассажирские маршрутки.

В результате аварии — три разбитых микроавтобуса и пять пострадавших из-за невнимательности одного из водителей, пишет ТСН.

По предварительным данным, водитель междугороднего автобуса говорил по телефону и ругался с пассажирами.

Он прозевал сигнал поворота "Газели", ехавшей впереди, и врезался в нее. "Газель" отбросило на встречную полосу, где в нее врезалась еще одна маршрутка. Травмированных отправили по больницам. 

Напомним, 21 сентября, в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала автопоезд раздавил женщину, пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

фото: sumypost.com/sumynews0542.ua

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Сумы, ДТП, авария, столкновение, маршрутка, пострадавшие
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