Тройное ДТП в Сумах: есть пострадавшие, опубликованы фото

Виновником аварии является водитель междугороднего автобуса, который говорил по телефону и ругался с пассажирами.
В результате аварии — три разбитых микроавтобуса и пять пострадавших из-за невнимательности одного из водителей, пишет ТСН.
По предварительным данным, водитель междугороднего автобуса говорил по телефону и ругался с пассажирами.
Он прозевал сигнал поворота "Газели", ехавшей впереди, и врезался в нее. "Газель" отбросило на встречную полосу, где в нее врезалась еще одна маршрутка. Травмированных отправили по больницам.
Напомним, 21 сентября, в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала автопоезд раздавил женщину, пострадавшая умерла в машине скорой помощи.
фото: sumypost.com/sumynews; 0542.ua