"Труп за рулем подрезал всех, кого мог": в Тернополе поймали на горячем пьяного водителя

Водитель из другого авто сам задержал нетрезвого товарища, а вызванные копы составили протокол.

В Тернополе местные водители поймали за рулем пьяного "коллегу".

Водитель из другого авто сам задержал нетрезвого товарища, а вызванные копы составили протокол, пишет сайт 0352.ua.

"Такого неадеквата копы остановили в воскресенье, 1 июля, на Протасевича в 17:30. Вообще трупень. Подрезал всех, кого мог. Водитель из другой машины умудрился отобрать ключи, когда то чудо просто остановилось, чуть не протаранив машину", – рассказал очевидец событий Иван.

По его словам, приехавшие правоохранители не смогли даже поставить "алконавта" ровно.

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"Тот водитель, пьяный, живет где-то на Протасевича. Все пытался уйти пешком, но асфальт притягивал все сильнее", – уточнил Иван.

По его данным, правонарушитель в нетрезвом виде был за рулем белого "Мерседеса" Спринтера.

"Копы оформили его. Данные, вероятно, есть в едином реестре нарушений. Хорошо, что не натворил бед", – отметил Иван.

Напомним, с 1 января 2018 года значительно вырослиштрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности, предусмотрено наказание для водителей, которые спровоцировали ДТП в нетрезвом состоянии, в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с лишением права руководить транспортным средством на срок от пяти до десяти лет.

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