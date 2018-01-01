"Ты не воруй". В Киеве владелец жилья приковал квартиранта наручниками: фото

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Дорогожицкой улице.

В столице Украины полиция задержала мужчину, который силой удерживал на кухне собственного квартиранта.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по Киеву.

Согласно обнародованным данным, вызов поступил от жены потерпевшего. По ее словам, супруга незаконно удерживали в одном из многоквартирных домов на Дорогожицкой улице.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что владелец квартиры пристегнул своего квартиранта наручниками к батарее на кухне. Он заявил правоохранителям, что мужчина украл у него ювелирные изделия и сдал в ломбард.

Полиция задержала собственника жилья. Ему вменяют статью 146 УК Украины - незаконное лишение свободы.

Причастность его квартиранта к хищению ювелирных изделий проверяется.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевской многоэтажке прогремел взрыв.