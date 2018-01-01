"Ты не воруй". В Киеве владелец жилья приковал квартиранта наручниками: фото

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Дорогожицкой улице.
В столице Украины полиция задержала мужчину, который силой удерживал на кухне собственного квартиранта.
Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по Киеву.
Согласно обнародованным данным, вызов поступил от жены потерпевшего. По ее словам, супруга незаконно удерживали в одном из многоквартирных домов на Дорогожицкой улице.
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что владелец квартиры пристегнул своего квартиранта наручниками к батарее на кухне. Он заявил правоохранителям, что мужчина украл у него ювелирные изделия и сдал в ломбард.
Полиция задержала собственника жилья. Ему вменяют статью 146 УК Украины - незаконное лишение свободы.
Причастность его квартиранта к хищению ювелирных изделий проверяется.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в киевской многоэтажке прогремел взрыв.