Тяжелые ранения на полигоне. В Николаевской области погиб солдат-срочник

В ведомстве не уточняют, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.

В Николаевской области погиб солдат-срочник Gazeta.ua

Николаевской области на полигоне "Широкий лан" погиб солдат срочной службы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра оперативного командования "Юг".

Сообщается, что происшествие произошло 20 января около 16.30.

"Вследствие нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы", — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточняют, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.

"Командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия", — отметили в пресс-центре.

Командование оперативного командования "Юг" вместе с личным составом воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Украины проходят военные учения.