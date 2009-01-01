Тяжелые ранения на полигоне. В Николаевской области погиб солдат-срочник

В ведомстве не уточняют, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра оперативного командования "Юг".
Сообщается, что происшествие произошло 20 января около 16.30.
"Вследствие нарушения правил безопасности получил тяжелые ранения и погиб военнослужащий срочной службы", — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточняют, при каких обстоятельствах солдат получил смертельные ранения.
"Командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование происшествия", — отметили в пресс-центре.
Командование оперативного командования "Юг" вместе с личным составом воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Напомним, ранее сообщалось, что на юге Украины проходят военные учения.