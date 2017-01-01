Тысячи смертей на дорогах. В полиции сказали, сколько ДТП в 2017-м устроили пьяные водители

В нашей стране в прошлом году произошло более 162 тысяч аварий.

В прошлом году на украинских дорогах погибли тысячи людей vk.com/auto_42

В 2017 году в Украине полицейские зафиксировали свыше 114 тысяч случаев управления людьми транспортом в состоянии опьянения, что на четверть больше, чем в 2016-м, на дорогах страны погибли почти 3,5 тысячи человек.

Всего же в прошлом году произошло 162,5 тысяч аварий, из них по вине пьяных водителей — 5,8 тысяч, рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, говорится на сайте Нацполиции.

В прошлом году на украинских дорогах погибли тысячи людей npu.gov.ua

"… в 2017 году в стране было зарегистрировано 27 220 ДТП с пострадавшими. 3 432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы. При этом подавляющее количество ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения", — отметил он.

В прошлом году на украинских дорогах погибли тысячи людей npu.gov.ua

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев говорил, что в 2017 году за 11 месяцев в нашей стране основной сегмент преступности — 52% — составляют кражи, а самый меньший — 0,3% — убийства.