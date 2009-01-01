У берегов Крыма нашли 1000-килограммовую мину

Инцидент случился вчера, опасный предмет был в акватории Черного моря у Феодосии.
Об этом говорится на сайте так называемого "ГУ МЧС России по Республике Крым".
По данным псевдоведомства, в тот же день опасный предмет был уничтожен — его подорвали.
"Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет, как немецкую авиационную донную мину… весом 1000 кг (маркировка LMB-1000), которая находилась в море на глубине 13 м и в 400 м от берега", — отмечается в сообщении.
Напомним, в августе в киевском Гидропарке силовики нашли тайник с большим количеством боеприпасов, также в нем были тротиловые шашки, замаскированные под хозяйственное мыло.
Фото: 82.mchs.gov.ru