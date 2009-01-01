У боевиков большие потери. На Светлодарской дуге уничтожены пулеметные точки врага — волонтер

"Третья сила" была вынуждена предотвратить и ликвидировать вражеские пулеметные точки.

Украинские военные на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР

На Светлодарской дуге ликвидированы вражеские пулеметные точки на позиции "Муравейник", при этом боевики понесли значительные потери.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, несколько дней назад боевики усилили и установили на позиции "Муравейник'' новые пулемёты калибра 12,7.

Именно в результате огня с этих вражеских позиций в 2016-м году силы АТО понесли потери, а в начале февраля 2017-го погибла девушка-медик из 54-й бригады ВСУ.

Мысягин отметил, что "третья сила" была вынуждена "предотвратить и ликвидировать данные пулеметные точки".

Он добавил, что у боевиков имеются большие потери: "Несколько 200-х, более десяти 300-х".

Напомним, ранее Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге силы АТО жестко поставили на место новое "мясо".