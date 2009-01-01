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У Макеевки загорелось поле, огонь перекинулся на дома — блогер

Сегодня, 16:21

На место происшествия приехало много пожарных машин, отметил Necro Mancer.

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Пожар якобы произошел возле Макеевского моря Скриншот видео с twitter.com/666_mancer
В районе захваченной боевиками Макеевки Донецкой области (находится под Донецком) загорелось поле, огонь перекинулся на дома.

Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.

По его словам, возгорание произошло у Макеевского противопаводкового водохранилища (неофициальное название — Макеевское море).

"… загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок…", — говорится в сообщении активиста.

Ранее координатор конструкторских групп украинских беспилотников Alex N Alex Noyt сообщил, что 16 августа в подконтрольном террористам Донецке прогремел мощный взрыв на казенном заводе химических изделий, была уничтожена перевалочная база и база хранения боеприпасов.

Видео: twitter.com/666_mancer

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Макеевка, Донецк, пожар, поле, дома, Necro Mancer
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