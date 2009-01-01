У Макеевки загорелось поле, огонь перекинулся на дома — блогер

На место происшествия приехало много пожарных машин, отметил Necro Mancer.
Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.
По его словам, возгорание произошло у Макеевского противопаводкового водохранилища (неофициальное название — Макеевское море).
"… загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок…", — говорится в сообщении активиста.
#Макеевка, р-н Макеевского моря— Necro Mancer (@666_mancer) 18 серпня 2017 р.
"загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок, на Солнечном с гидранта воду качают" pic.twitter.com/YCPhgIQcfE
#Макеевка https://t.co/4AymSAcYZt pic.twitter.com/KZqfE1roYC— Necro Mancer (@666_mancer) 18 серпня 2017 р.
Ранее координатор конструкторских групп украинских беспилотников Alex N Alex Noyt сообщил, что 16 августа в подконтрольном террористам Донецке прогремел мощный взрыв на казенном заводе химических изделий, была уничтожена перевалочная база и база хранения боеприпасов.
Видео: twitter.com/666_mancer