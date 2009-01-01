У Станицы боевик назвал наблюдателей ОБСЕ шпионами, грозился выстрелить

Инцидент произошел вчера утром, террорист говорил на ломанном русском языке.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе, иллюстрация OSCE/Evgeniy Maloletka

В воскресенье утром, 13 августа, возле пешеходного моста у Станицы Луганской боевик назвал наблюдателейшпионами, угрожал выстрелить в одного из них.

Об этом говорится в отчете СММ организации, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что инцидент произошел в 9:45, злоумышленник говорил на ломанном русском языке.

Вблизи Станицы представители миссии наблюдали за тем, как гражданские лица пересекают деревянные пандусы.

К ним подошел невооруженный человек в военной форме и начал разговаривать, но наблюдатели не смогли его полностью понять, поскольку он говорил на ломанном русском языке с сильным акцентом, предположительно, как выходец с Северного Кавказа.

"Он ушел, но через две минуты вернулся со штурмовой винтовкой и начал целиться в наблюдателей. Также при этом присутствовали двое невооруженных мужчин в военной форме", — говорится в статье.

Потом террорист жестом показал на свою винтовку патрулю, громко говоря: "Вы все шпионы. Нечего вам ходить возле наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь отсюда. Считаю до трех, и если вы не уйдете, то буду стрелять". Затем он начал считат: "Один…, два...".

Руководитель патруля прервал его и заявил, что наблюдатели уйдут. Представители ОБСЕ быстро вернулись к двум бронированным машинам, которые были припаркованы возле моста, и уехали. Миссия проинформировала Объединенный центр по контролю и координации за соблюдением прекращения огня об инциденте и попросила его расследовать.

Напомним, в начале августа в районе поселка Еленовка Донецкой области боевики ДНР задержали водителя и грузовик с оборудованием для камеры СММ ОБСЕ и удерживали более семи часов.