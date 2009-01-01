У террористов растут небоевые потери, в "армию" ДНР гребут студентов вузов и ПТУ

В 11-м полку минометчики накрыли "своих" — один убит, трое ранены

Минометный расчет боевиков, иллюстрация 112.ua

В связи со, что связано с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационное командование усилило насильственной призывную кампанию среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям. Как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев.

11 января минометный расчет из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) по ошибке обстрелял передовые позиций своих подразделений, в результате человек убит один и ранены трое военнослужащих полка.

А 12 января в 3-й мотострелковой бригаде (Горловка) во время чистки крупнокалиберного пулемета, в результате нарушения порядка разборки оружия был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 января командир отделения 3-го стрелкового батальона 11-го полка Валерий Рыбаков расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения в диверсионно-разведывательных действий на линии разграничения".