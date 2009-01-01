Убийства и разбои. На Полтавщине накрыли банду кавказцев

Во время 15-ти обысков правоохранители изъяли у задержанных арсенал огнестрельного и холодного оружия.

На Полтавщине накрыли банду кавказцев Пресс-центр СБУ

В Полтавской области Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой задержала банду выходцев с Кавказа, которые в течение двух лет осуществляли разбойные нападения на частные дома по всей стране.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что в состав группы входило трое жителей столицы (один из них ранее судимый за кражи) и житель Днепропетровской области.

Во время 15-ти обысков правоохранители изъяли у задержанных арсенал огнестрельного и холодного оружия, вещи потерпевших, маски и многие другие вещественные доказательства.

На данный момент подозреваемые дают показания о причастности к серии разбойных нападений и убийств.

Злоумышленникам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 и п. 9 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Неотложные следственные действия продолжаются.

Пресс-центр СБУ

Напомним, ранее на Днепропетровщине накрыли банду наркоманов.

Фото: СБУ.