Убийства и разбои. На Полтавщине накрыли банду кавказцев

Во время 15-ти обысков правоохранители изъяли у задержанных арсенал огнестрельного и холодного оружия.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что в состав группы входило трое жителей столицы (один из них ранее судимый за кражи) и житель Днепропетровской области.
Во время 15-ти обысков правоохранители изъяли у задержанных арсенал огнестрельного и холодного оружия, вещи потерпевших, маски и многие другие вещественные доказательства.
На данный момент подозреваемые дают показания о причастности к серии разбойных нападений и убийств.
Злоумышленникам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 и п. 9 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Неотложные следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее на Днепропетровщине накрыли банду наркоманов.
Фото: СБУ.