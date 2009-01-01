Убийства теневых "валютчиков". Нацполиция задержала вооруженных бандитов

Преступную группу, которая состояла из четырех человек, задержали вчера, 24 января.

Полиция задержала вооруженных бандитов фото: umvs-kherson.gov.ua

Правоохранители задержали вооруженную преступную группу , на счету которой убийства теневых "валютчиков".

Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Группа совершала убийства граждан, которые занимаются незаконным оборотом валюты. Первое убийство, которое мы раскрыли вчера, случилось 10 октября в Хмельницком. Мужчину убили при подходе к своему дому. А 13 декабря при похожих обстоятельствах в Черкассах, во время так называемого "обмена валюты", в своем автомобиле был застрелен гражданин 1977 года рождения", — отметил он.

По словам Князева, преступную группу, которая состояла из четырех человек, задержали вчера, 24 января. Сегодня же материалы будут направлены в суд.

При этом Князев добавил, что большинство из задержанных уже были ранее судимы за насильственные преступления.

"Избрать меру пресечения в виде ареста, и надеемся, что суд нас поддержит. Доказательств достаточно", — отметил он.

За умышленное убийство двух человек злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение — ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Киевщине полицейские поймали банду вооруженных грабителей.