"Убийственная шутка". В Бельгии клоун зарезал возлюбленную на глазах детей

Даже такой известный специалист по клоунам-убийцам как Стивен Кинг, думается, ни за то не смог бы придумать такого сюжета.

Кевин Лейпер The Times

В Бельгии 31-летний Кевин Лейпер, известный долгой и успешной карьерой в качестве клоуна, убил свою возлюбленную в присутствии ее детей.

Мужчина связал подростков 12-ти,15-ти и 17-ти лет на чердаке и ножом на их глазах лишил жизни ножом 47-летнюю женщину, транслируя это в прямом эфире в соцсеть Facebook, сообщает британское издание The Times.

"Я больше не больничный клоун, я — криминальный клоун. Так я стану знаменитым", – с вызовом прокомментировал свои действия сам Лейпер.

После того они с сообщником позвонили в полицию, а затем "ударились в бега".

Лейпера правоохранители обнаружили довольно скоро. Он забрался на крышу 13-этажного дома и стрелять в воздух, угрожая прыжком вниз.

Однако после длительного противостояния мужчина все же сдался полиции.

К слову, Лейпер долго и успешно выступал в больницах перед больными детьми. В 2011-м его признали лучшим клоуном в Бенилюксе (Бельгия, Нидерланды,Люксембург).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Мексике киллер-клоун расстрелял наркобарона.

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