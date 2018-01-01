Убийство Бабченко: полиция сообщила важные подробности о пистолете

В полиции подтвердили, что убийца выстрелил в журналиста три раза.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.
Также полицейские подтвердили, что стрелял убийца в журналиста трижды, и все три раза — в спину Бабченко.
Как сообщалось, пули могли попасть в легкие и сердце, сообщил источник в правоохранительных органах, ссылаясь на предварительные оценки судмедэкспертизы.
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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.
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