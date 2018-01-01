Убийство бизнесмена в Херсоне: полиция назвала главную версию

Правоохранители говорят, киллер ждал предпринимателя во дворе его дома.
Его охранник был тяжело ранен и до сих пор находится в реанимации.
В Херсоне фамилия Пащенко стала известна после того как бывший мэр города Владимир Сальдо попал в Доминиканскую тюрьму. Тогда он обвинял в собственном похищении Дениса Пащенко – брата убитого. Тот в свою очередь заявлял, что он жертва.
Городская милиция наконец прокомментировала вчерашнюю стрельбу и обнародовала главную версию убийства. По их данным, причиной убийства Игоря Пащенко в Херсоне мог быть бизнес-конфликт.
Правоохранители говорят, киллер ждал предпринимателя во дворе его дома. Стрелял он с близкого расстояния.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе застрелили криминального авторитета по прозвищу Коля Болгарин-младший.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram