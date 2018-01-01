Убийство бизнесмена в Ровно оказалось спецоперацией полиции: детали, фото, видео

Благодаря инсценировке, правоохранителям удалось задержать двух исполнителей заказа и выяснить личность заказчика.

Убийство бизнесмена в Ровно, которое произошло 17 июля, оказалось полицейской спецоперацией - спланированная инсценировка помогла правоохранителям раскрыть деятельность организованной преступной группировки.

По итогам спецоперации полицейские задержали двоих ранее судимых киевлян, которые "подписались" исполнить заказ, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области.

"По имеющейся оперативной информации мы знали, что в городе находятся два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", — рассказал заместитель начальника полиции Ривненщины Сергей Волков.

Оперативные мероприятия позволили установить, что объектом преступления киллеров должен был стать 42-летний ровенский бизнесмен. По данным правоохранителей, киллеры приехали "на дело" на автомобиле "Opel", вооружившись гранатой и пистолетом с глушителем.

"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и "погибшего", что является весомой информацией для наших сотрудников", — отметил Волков.

Кроме того, задержание бандитов позволило дать толчок в расследовании еще нескольких дел. Так, полицейские установили, что на счету бандгруппы, помимо прочего, числится резонансный поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть".

Организовал покушение на бизнесмена 46-летний ровенский криминальный авторитет, который покинул пределы Украины еще 13 июля.

"Сейчас собрано достаточно доказательств для сообщения организатору о подозрении. После установления его места нахождения и доведения в суде его вины, он будет нести уголовную ответственность", — заверил заместитель прокурора Ривненской Области Остап Сидор.

Полицейские рассказали, что у обоих киллеров обнаружился целый арсенал; во время обыска у одного из исполнителей преступления, 49-летнего жителя Киева, в подсобном помещении его дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельный взрывной предмет, запал к гранате, пистолет и патроны. У его сообщника в доме в столице обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении, и Ривненский городской суд взял их под стражу без права внесения залога. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Читайте также "Моя жизнь в очередной раз сломана": Бабченко рассказал, как он живет после спецоперации

Напомним, во вторник днем, 17 июля, в Ровно на автомобильной парковке, расположенной на улице Небесной сотни, обнаружили тело застреленного предпринимателя.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram