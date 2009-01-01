Убийство депутата горсовета Северодонецка: в полиции назвали главную версию

Сейчас пока неизвестна точная причина смерти политика.
Об этом пресс-секретарь ГУ Нацполиции в регионе Татьяна Погукай рассказала в эфире телеканала "112 Украина".
В то же время она подчеркнула, что сейчас стопроцентную причину смерти политика назвать нельзя, поскольку продолжается вскрытие тела судебными медиками.
"… рассматриваются несколько версий убийства, главная из них — политические мотивы. Не исключено и разбойное нападение, а также убийство, связанное с бизнесом", — заявила спикер.
Ранее сообщалось, что в Северодонецке Сергею Самарскому разбили голову, его нашли мертвым в городе в ночь на пятницу — 3 ноября. Узнать больше о случившемся можно здесь.