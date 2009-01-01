Убийство депутата горсовета Северодонецка: в полиции назвали главную версию

Сейчас пока неизвестна точная причина смерти политика.

Место, где нашли тело депутата, иллюстрация lg.npu.gov.ua

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства депутата горсовета Северодонецка Луганской области, председателя фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность", главная — политические мотивы.

Об этом пресс-секретарь ГУ Нацполиции в регионе Татьяна Погукай рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время она подчеркнула, что сейчас стопроцентную причину смерти политика назвать нельзя, поскольку продолжается вскрытие тела судебными медиками.

"… рассматриваются несколько версий убийства, главная из них — политические мотивы. Не исключено и разбойное нападение, а также убийство, связанное с бизнесом", — заявила спикер.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке Сергею Самарскому разбили голову, его нашли мертвым в городе в ночь на пятницу — 3 ноября. Узнать больше о случившемся можно здесь.