Убийство из-за замечания в Киеве: суд арестовал военного

В столице Деснянский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.
Райсуд решил, что возможный злоумышленник должен находиться под стражей два месяца, сообщает "Громадське".
По данным издания, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.
Прокуратура подозревает Балабуха в умышленном убийстве 10 февраля в столице Руслана Юрченко. Военный прокурор Валерий Медведев говорил, что военному грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 10 февраля в Днепровском районе Киева на остановке общественного транспорта между мужчинами возник конфликт, один из его участников ударил своего оппонента ножом в сердце. Был убит человек, который сделал замечание желающему сесть в маршрутное такси без очереди.