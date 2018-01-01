Убийство из-за замечания в Киеве: суд арестовал военного

В столице Деснянский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

В Киеве суд арестовал Владимира Балабуха, подозреваемого в убийстве hromadske.ua

В понедельник, 12 февраля, в Киеве Деснянский районный суд избрал меру пресечения военнослужащему 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Владимиру Балабуху, подозреваемому в убийстве мужчины на остановке общественного транспорта

Райсуд решил, что возможный злоумышленник должен находиться под стражей два месяца, сообщает "Громадське".

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

Прокуратура подозревает Балабуха в умышленном убийстве 10 февраля в столице Руслана Юрченко. Военный прокурор Валерий Медведев говорил, что военному грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 10 февраля в Днепровском районе Киева на остановке общественного транспорта между мужчинами возник конфликт, один из его участников ударил своего оппонента ножом в сердце. Был убит человек, который сделал замечание желающему сесть в маршрутное такси без очереди.