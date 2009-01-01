Убийство на свалке. В Ивано-Франковской области нашли тело молодого парня

9 марта компания молодых людей употребляла алкоголь, во время чего возник конфликт.
По факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает Сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вчера на пригородной свалке, на окраине пос. Надворная было обнаружено тело разыскиваемого с явными признаками насильственной смерти.
Позже было установлено, что 9 марта компания молодых людей употребляла алкоголь, во время чего возник конфликт между погибшим и еще одним мужчиной, в ходе которого последний, схватив деревянную палку, начал наносить удары, несовместимые с жизнью. Убитого два дня держали в сарае, а затем, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый вместе с товарищем, также местным жителем, смастерили деревянные носилки и вынесли тело погибшего на свалку.
Подозреваемый в убийстве задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проводятся следственные действия по установлению причастности к преступлению других лиц из компании.
Напомним, в Киеве был зверски убит мужчина.
Фото: if.npu.gov.ua.