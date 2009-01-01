Убийство на свалке. В Ивано-Франковской области нашли тело молодого парня

9 марта компания молодых людей употребляла алкоголь, во время чего возник конфликт.

В Ивано-Франковской области нашли тело молодого парня if.npu.gov.ua

11 марта в полицию обратилась жительница одного из сел Надвирнянского района с сообщением об исчезновении ее брата 1999 г. р., который несколько дней назад ушел из дома и не вернулся.

По факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сообщает Сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вчера на пригородной свалке, на окраине пос. Надворная было обнаружено тело разыскиваемого с явными признаками насильственной смерти.

Позже было установлено, что 9 марта компания молодых людей употребляла алкоголь, во время чего возник конфликт между погибшим и еще одним мужчиной, в ходе которого последний, схватив деревянную палку, начал наносить удары, несовместимые с жизнью. Убитого два дня держали в сарае, а затем, с целью сокрытия следов преступления, подозреваемый вместе с товарищем, также местным жителем, смастерили деревянные носилки и вынесли тело погибшего на свалку.

Подозреваемый в убийстве задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проводятся следственные действия по установлению причастности к преступлению других лиц из компании.

Напомним, в Киеве был зверски убит мужчина.

Фото: if.npu.gov.ua.