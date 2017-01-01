Дело Ноздровской. Cуд избрал меру пресечения подозреваемому

Вышгородский райсуд решил, что мужчина не должен получить право выйти на свободу под залог.

Суд арестовал Юрия Россошанского УНИАН

Во вторник, 9 января, Вышгородский районный суд Киевской области избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве юристки, правозащитницы Ирины Ноздровской — Юрию Россошанскому.

Суд решил, что мужчина должен находиться под стражей 60 суток без права внесения залога — до 8 марта включительно.

Cторона обвинения требовала для возможного злоумышленника два месяца ареста без возможности выйти на свободу под залог.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.

СМИ писали, что задержанный подозреваемый в убийстве юристки приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.