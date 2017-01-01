Убийство Ноздровской. В полиции раскрыли результаты экспертизы

В рамках расследования преступления были назначены десятки экспертиз, отметил Аброськин.

В рамках расследования убийства Ирины Ноздровской были назначены десятки экспертиз, сообщил Вячеслав Аброськин 24 канал

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской в ходе экспертизы были обнаружены частицы ДНК подозреваемого в совершении преступления — Юрия Россошанского.

Буквально вчера (9 января — Ред.) были получены результаты первых экспертиз, их было назначено более 70, рассказал он на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

"Результаты проведения экспертизы ДНК: на потерпевшей были обнаружены частицы, которые принадлежат подозреваемому", — заявил Аброськин.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.

Подозревамого в убийстве Юрия Россошанского суд арестовал. Возможный злоумышленник приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.

СМИ писали, что Юрий Россошанский рассказал о деталях преступления, в частности, сообщил, что нанес женщине ножом удары в шею, оттащил ее к реке, а потом сжег у себя дома в печке одежду жертвы, на которой остались капли крови.