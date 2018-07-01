Убийство полицейского в Киеве: СМИ обнародовали подробности

В полиции утверждают, что мотивом преступления стала корысть.

Полицейского застрелили двое неизвестных Национальная полиция Украины

Сотрудник Национальной полиции Украины Дмитрий Глушак был застрелен неизвестными в Шевченковском районе столицы.

"Убитый в Киеве работник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак 1977 года. Основная версия - убийство из корыстных побуждений", - об этом сообщил "Украинской правде" источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, преступление совершили двое неизвестных, которые произвели выстрелы из пистолета.

Согласно информации на сайте НАЗК, он работал на должности заместителя управления Нацполиции Украины.

Напомним, труп сотрудника полиции в салоне автомобиля обнаружила прохожая. Она и сообщила об инциденте правоохранителям.

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