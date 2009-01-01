Убийство после ссоры в баре. В Польше украинский заробитчанин жестоко расправился с футболистом

Задержанный уже отсидел 15 лет в тюрьме в Украине за подобное тяжкое преступление.

В Польше украинец совершил убийство lubelska.policja.gov.pl

В польском городе Куров Люблинского воеводства 36-летний украинский "заробитчанин" Сергей В. жестоко убил 32-летнего футболиста местной команды Гжегожа К. после ссоры в баре.

Об этом идет речь в сообщении "Польского Радио".

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье утром, 17 сентября. По рассказам свидетелей, между мужчинами произошла ссора. На рассвете они покинули заведение и пошли по домам.

Как оказалось, убийца пошел за своей жертвой, дойдя до одной из улиц, он нанес поляку многочисленные удары ножом, а потом забрал его кошелек с деньгами и банковскими карточкам и скрылся с места происшествия.

Тело 32-летнего поляка обнаружил случайный прохожий. Мужчина лежал недалеко от дома, в котором жил. На теле у него были колотые раны.

После этого украинец пытался бежать из Польши. Полиция задержала его в машине по дороге в контрольно-пропускной пункт с Украиной — "Дорогуск".

Как выяснилось, Сергей В. уже отсидел 15 лет в тюрьме в Украине за подобное тяжкое преступление.

Украинец работал в Польше помощником во время полевых работ. За убийство с особой жестокостью преступнику грозит пожизненное лишение свободы. Мужчина признал свою вину.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат-"радикал" задержан по подозрению в убийстве свободовца.

Фото: lubelska.policja.gov.pl.