Жестокое убийство собаки. В Харькове суд наказал исполнителя и заказчика преступления

Хозяин животного услышал слишком мягкий приговор и заслуживает более сурового наказания, считают в прокуратуре.

Злоумышленник бил собаку молотком по голове facebook.com/Поліція Києва

В Харькове суд приговорил убийцу овчарки 51-летнего ранее судимого местного жителя, добавив частично не отбытое наказание за кражу, к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, а 40-летнего харьковчанина — хозяина и заказчика преступления — лишил свободы на три месяца, говорится на сайте прокуратуры Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что убийство было совершено в июле, первого злоумышленника признали виновным в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299), а второго — в подстрекательстве и пособничестве в издевательстве над животными (ч. ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 299) Уголовного кодекса.

"40-летний житель Новобаварского района Харькова нанял местного пьяницу для убийства своей собаки и даже выдал орудие преступления — молоток. В качестве вознаграждения пообещал бутылку водки", — отмечается в сообщении.

Исполнитель держал собаку за ошейник и бил по голове молотком. Одна из соседок услышала визг животного, вышла на улицу и увидела ужасную картину. Она вызвала зоозащитников и полицию. К сожалению, животное не удалось спасти.

Хозяин овчарки так и не смог понятно сформулировать причину, по которой решил избавиться от животного, да еще и в такой ужасный способ. Прокуратура не согласна со слишком мягки приговором, вынесенным ему судом, и будет добиваться более сурового наказания.

Напомним, в начале ноября в Харькове на улице Клочковской расстрела предпринимателя Эдуарда Аксельрода, позже в полиции назвали главные версии преступления. Узнать больше о случившемся можно здесь.