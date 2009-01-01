Убийство сослуживца. Командование ВМС расследует применения силы в воинской части

Флотский коллектив осуждает поступок военнослужащего и по факту случившегося.

Командование ВМС расследует применения силы Gazeta.ua

Командование Военно-морских сил начало служебное расследование по факту убийства военнослужащим своего сослуживца на территории воинской части.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ВМС.

"В пункте постоянной дислокации одной из воинских частей ВМС ВС в результате совершения должностным лицом преступления умер военнослужащий. По предварительным данным, смерть наступила в результате применения силы одним военнослужащим против другого", — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

При этом в пресс-службе ВМС отмечают, что флотский коллектив осуждает поступок военнослужащего и по факту случившегося, кроме начатого уголовного расследования, командующим ВМС начато служебное расследование.

"В командовании ВМС ВС Украины надеются на объективное расследование этого преступления. Без сомнения, будут приняты все необходимые меры относительно предотвращения в дальнейшем подобных позорных поступков. На украинском флоте не собираются ничего скрывать и замалчивать", — подчеркивают в ВМС.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине молодой военнослужащий покончил с собой.