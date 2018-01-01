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Убийство в Харькове. В мусороприемнике многоэтажки нашли тело женщины

Сегодня, 14:47

Личность погибшей устанавливается, отметили в Нацполиции.

полиция, шеврон
В Харькове в мусороприемнике многоэтажки найдено тело женщины Скриншот
В Московском районе Харькова в мусороприемнике (специальное помещение, в которое мусор попадает по трубе мусоропровода) одной из многоэтажек нашли тело женщины.

Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, начато производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса, говорится на сайте Нацполиции.

По данным ведомства, копы устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее смерти.

"На месте следственно-оперативная группа обнаружила тело женщины в состоянии гнилостных изменений и частичной мумификации... направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", — отметили в полиции.

Напомним, 5 июля в городе Болград Одесской области жестоко убили мужчину и подожгли тело, правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых в совершении преступления.

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Теги:  
Харьков, тело, убийство, Нацполиция
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