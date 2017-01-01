Убийство военного в ресторане Киева: суд избрал иностранцу меру пресечения

Возможный злоумышленник будет находиться под стражей несколько месяцев.
Возможный злоумышленник арестован на два месяца, говорится на сайте прокуратуры города.
По данным ведомства, иностранца задержали 3 февраля в Запорожье, позже ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Напомним, в ночь на 1 февраля в Днепровском районе Киева в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек и молодым военнослужащим, бойца ударили ножом в шею, он умер.