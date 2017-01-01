Убийство военного в ресторане Киева: суд избрал иностранцу меру пресечения

Возможный злоумышленник будет находиться под стражей несколько месяцев.

Подозреваемый в убийстве военного в Киеве арестован на два месяца delate.info

В понедельник, 5 февраля, в Киеве Днепровский районный суд избрал 31-летнему гражданину Азербайджана, подозреваемому в убийстве военного в одном из ресторанов столицы, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Возможный злоумышленник арестован на два месяца, говорится на сайте прокуратуры города.

По данным ведомства, иностранца задержали 3 февраля в Запорожье, позже ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в ночь на 1 февраля в Днепровском районе Киева в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек и молодым военнослужащим, бойца ударили ножом в шею, он умер.