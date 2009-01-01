"Удачный маневр и контратака". В штабе АТО сообщили о вражеском штурме Авдеевской промзоны

К сожалению, с нашей стороны есть потери, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Силы АТО на Донбассе facebook.com/ato.news

На Донбассе российские оккупанты и боевики штурмуют позиции сил антитеррористической операции в районе Авдеевской промзоны , среди украинских бойцов есть потери.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"29 января около пяти часов утра в районе Авдеевской промзоны российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов, с целью захвата наших позиций, противник начал штурмовые действия", — говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что удачным маневром и контратакой подразделения Вооруженных сил Украины остановили противника и не допустили захвата позиций украинских войск. Силы российско-оккупационных войск понесли значительные потери.

В штабе отметили, что провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей.

"В настоящее время обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Противник продолжает штурмовые действия и не оставляет попыток оттеснить украинские подразделения. К сожалению, с нашей стороны также есть потери", — добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что у боевиков не заладились атаки, к Авдеевке перебросили банду "Моторолы".