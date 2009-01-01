Удачный недолет под Авдеевкой. Боевики накрыли минами свою передовую — 10 убитых и раненых

Террористы допустили ошибку в расчетах стрельбы по дальности.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, 27 мая минометчики 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК при ошибке в расчетах стрельбы по дальности, нанесли удар по переднему краю своего подразделения в районе промзоны Авдеевки. В результате потери убитыми и ранеными составили до десяти военнослужащих.
А тем временем российское оккупационное командование инициировало проведение с начала июня на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей специального призыва на военную службу специалистов военных специальностей с опытом боевых действий для комплектования вакантных должностей в артиллерийских, минометных, инженерных и подразделениях связи. При этом учитывается возраст и состояние здоровья призывников, добавили в ГУР МОУ.
Напомним, двумя неделями ранее в Донецке артиллерия боевиков накрыла свои позиции. 11-й полк "армии ДНР" потерял убитыми четыре и ранеными три человека.