Удачный недолет под Авдеевкой. Боевики накрыли минами свою передовую — 10 убитых и раненых

Террористы допустили ошибку в расчетах стрельбы по дальности.

Боевики ДНР у миномета фото: скриншот YouTube

В соединениях и частях(соответственно, ДНР и ЛНР) участились случаи "дружественного огня" по своим войскам минометными подразделениями при стрельбе с позиций, расположенных в глубине передовых подразделений.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 27 мая минометчики 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК при ошибке в расчетах стрельбы по дальности, нанесли удар по переднему краю своего подразделения в районе промзоны Авдеевки. В результате потери убитыми и ранеными составили до десяти военнослужащих.

А тем временем российское оккупационное командование инициировало проведение с начала июня на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей специального призыва на военную службу специалистов военных специальностей с опытом боевых действий для комплектования вакантных должностей в артиллерийских, минометных, инженерных и подразделениях связи. При этом учитывается возраст и состояние здоровья призывников, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, двумя неделями ранее в Донецке артиллерия боевиков накрыла свои позиции. 11-й полк "армии ДНР" потерял убитыми четыре и ранеными три человека.