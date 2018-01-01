Удар головой о стену. В Луцке избили женщину-копа

Пострадавшая попала в больницу, отметили в полиции.

В Луцуке мужчина избил женщину-полицейского УНИАН

В воскресенье вечером, 27 мая, в Луцке Волынской области мужчина избил сотрудницу патрульной полиции, ударил ее головой о стену, злоумышленник задержан.

Инцидент произошел на ул. Глушец, пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, говорится на странице в Facebook патрульной полиции Волыни.

"… экипаж патрульных прибыл на срочный вызов… Заявительница сообщила, что ее избил пьяный сожитель", — отметили в ведомстве.

Женщина написала заявление на нарушителя, потом инспектор хотела собрать объяснения, однако потерпевшая начала вести себя агрессивно, убегала. По данным правоохранителей, женщина была нетрезвой.

На ее крик выбежали соседи и также напали на полицейских. "В какой-то момент один из мужчин нанес телесные повреждения инспекторше и ударил ее головой о стену... Оказалось, что это сожитель заявительницы", — добавили в полиции.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 26 апреля в селе Добряны Стрыйского района Львовской области пьяный водитель на иномарке на пешеходном переходе наехал на капрала полиции, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан, коп попал в реанимацию.

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