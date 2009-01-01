Удар ножом в сердце. На Волыни мужчина убил родственника-американца

Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний местный житель.

Человек с ножом, иллюстрация news.vse42.ru

В Волынской области местный житель17-летнего родственника-гражданина США, парень умер, злоумышленник задержан.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что об убийстве правоохранителям сообщили медики, на теле парня — в области сердца — была колото-резаная рана.

"… уголовное преступление совершил ранее судимый 35-летний местный житель, родственник погибшего", — выяснили копы.

До трагедии он с американцем распивал спиртное в компании знакомых, между ними возник конфликт, во время него злоумышленник ударил родственника ножом. Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале сентября в Одессе на территории одного из санаториев дворник-иностранец ударил ножом своего коллегу — санитара — и скрылся с места преступления, пострадавший скончался в больнице.