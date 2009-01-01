Ударили по голове и связали. На Тернопольщине у экс-председателя райсуда украли сотни тысяч гривен

Инцидент произошел на прошлой неделе, отметили в полиции.

Кулак, иллюстрация Житомир-info

На прошлой неделе в Тернопольской областипроникли в дом пенсионера, ударили его по голове, связали и забрали более 600 тыс. гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в регионе.

По данным журналистки Яны Собко, которые она опубликовала в Facebook, неизвестные напали на экс-председателя Теребовлянского районного суда Тернопольщины Ивана Бойко.

"18 марта в Теребовлянский отдел полиции обратился пенсионер. Мужчина сообщил, что накануне около 21:00 в помещение его жилого дома проникло трое неизвестных, нанесли ему один удар в область головы, связали и ограбили", — отметили в полиции.

По словам потерпевшего, воры из тайника забрали 594 тыс. гривен и 2 тыс. долларов (более 50 тыс. гривен), после этого они скрылись с места преступления. Правоохранители предполагают, что в дом те проникли, отжав металлопластиковое окно.

Между тем журналистка написала, что по отношению к Бойко применялись пытки: его связали скотчем, ударили по голове, насильно кололи неизвестным веществом и заставляли его пить. После этого он якобы потерял сознание и больше ничего не помнит.

Напомним, 24 февраля в Тернополе злоумышленники напали и избили экс-председателя Тернопольского областного совета, через полтора суток пострадавший умер в собственном доме от повторного инфаркта миокарда.