"Угостил, напоил, совратил". В Николаеве задержали 46-летнего мужчину за развращение школьницы

Интернет-знакомство закончилось для невинной николаевской школьницы крайне плохим образом.

Мужчину суд заключил под стражу Нацполиция Украины

В Николаеве полицейские задержали 46-летнего мужчину из Чернигова, соблазнившего 14-летнюю школьницу.

Такое сообщение в среду, 18 апреля, опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. По словам задержанного, он свел знакомство с девочкой более полутора лет назад в Сети. Затем начал отправлять откровенные фотоснимки своих интимных частей тела.

Затем, в январе нынешнего года, мучжина прибыл в Николаев и в течение трех месяцев втайне от родителей забирал девочку из школы, дарил игрушки, мобильный телефон, украшения, давал деньги на карманные расходы. В конце концов, с помощью спиртных напитков, он вструпил со школьницей в половую связь.

Затем о том, что девочка имела секс со взрослым мужчиной, случайно узнала ее мать. Женщина обратилась в полицию.

Мужчине за совращение несовершеннолетней и половые сношения с ней грозит восемь лет тюрьмы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области педофил изнасиловал девочку.