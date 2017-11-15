Уничтоженное авто, раненые боевики. Грузовик с "ДНРовцами" напоролся на мины — разведка

Инцидент произошел в начале недели, сказал Лысенко.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Во понедельник, 13 ноября, на захваченной части Донбасса грузовой автомобиль, перевозивший боевиков, наехал на заминированный участок, ранены террористы, автомобиль не подлежит восстановлению.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, инцидент произошел во время ротации одного из "подразделений" псевдореспублики.

"… на заминированном участке подорвался грузовой автомобиль, перевозивший личный состав. Транспортное средство восстановлению не подлежит, раненых боевиков выгрузили у лечебного учреждения", — отметил спикер.

Ранее Андрей Лысенко говорил, что на востоке Украины за прошедшую неделю (6-12 ноября) были ранены и убиты 35 боевиков, самые большие потери враг понес на славянском и авдеевском направлениях.