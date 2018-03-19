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Упал на голову. В киевском отеле мужчина выпал из окна 15-го этажа

Сегодня, 08:10

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

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В Киеве постоялец гостиницы выпал из окна и разбился насмерть espreso.tv
В понедельник вечером, 19 марта, в Голосеевском районе Киева в гостинице "Мир" постоялец выпал из окна, расположенного на 15-м этаже здания.

Мужчина упал на голову и разбился насмерть, сообщает "Эспрессо".

По данным издания, фрагменты тела человека "разлетелись на несколько десятков метров".

Мужчина недавно заселился в отель, предсмертную записку он не оставил. Тело довольно быстро убрали. В комнате, где жил погибший, работали криминалисты.

гостиница,отель,мужчина,окно,выпал,разбился,Мир
В Киеве постоялец гостиницы выпал из окна и разбился насмерть espreso.tv

Напомним, в ночь на 23 января в Деснянском районе Киева парень выбросился из окна, расположенного на 16-м этаже дома. Предварительная причина смерти — самоубийство. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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Киев, гостиница, отель, мужчина, окно, выпал, разбился, Мир
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